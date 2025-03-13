جامعتا المنصورة والأهلية تنظمان الملتقى الرمضاني الأول لإقليم الدلتا (صور)

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، انطلاق فعاليات "الملتقى الرمضاني الأول لجامعات إقليم الدلتا"، الذي يقام حتى 15 مارس 2025، بمعسكر طلاب جامعة المنصورة بمدينة جمصة.

"الملتقى الرمضاني الأول لجامعات إقليم الدلتا" بمشاركة 12 جامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، ونواب رؤساء الجامعات المشاركة، وسعد عبد الوهاب، أمين عام جامعة المنصورة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وأسامة موسى، المشرف على شؤون مقر جامعة المنصورة الأهلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

شارك في الملتقى 200 طالب وطالبة يمثلون 12 جامعة من إقليم الدلتا

وشارك في الملتقى 200 طالب وطالبة يمثلون 12 جامعة من إقليم الدلتا، شملت: (جامعة المنصورة، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمياط، جامعة مدينة السادات، جامعة حورس، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الريادة، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية).

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تسعى إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية، بما يساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030. كما شدد على أهمية التواصل الطلابي، وتنمية الوعي، وتعزيز الروابط بين طلاب الجامعات المصرية من خلال الأنشطة المشتركة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، رحب الدكتور شريف خاطر بوفود الجامعات المشاركة، مشيدًا بدور الملتقى في تعزيز العلاقات بين جامعات إقليم الدلتا، وخلق فرصة فريدة للطلاب للالتقاء والتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، في بيئة تحفز الإبداع والتميز. كما أعرب عن تمنياته للمشاركين بقضاء وقت ممتع في معسكر جمصة، والاستفادة من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الملتقى.

من جانبه، ألقى الدكتور منتصر دويدار كلمة شكر فيها جامعة المنصورة على الدعوة الكريمة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المميز لتحالف جامعات إقليم الدلتا، الذي يعد أحد التحالفات السبعة على مستوى الجمهورية. وأكد أن جامعات الدلتا تتميز بعراقتها وتنوعها، حيث تضم جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، مما يوفر فرصة متميزة للتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطلاب.

وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عطية البيومي بالوفود المشاركة، مشيرًا إلى أن معسكر جمصة استعد لاستقبال طلاب 12 جامعة في لقاء يعكس روح الصداقة والتكامل بين طلاب الإقليم، خلال أربعة أيام من الأنشطة المتنوعة، التي تشمل فعاليات رياضية وثقافية ودينية في أجواء رمضانية مميزة.

وشهد اليوم الأول من الملتقى تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التي جمعت بين الرياضة والثقافة والتكنولوجيا، حيث بدأت بحفل إنشاد ديني، ثم انطلقت مباريات كرة القدم الخماسية.

ويُعد هذا الملتقى الأول من نوعه في إقليم الدلتا، حيث لا يقتصر على كونه حدثًا رياضيًا فقط، بل يمثل منصة متكاملة تسهم في تنمية مهارات القيادة والتواصل لدى الطلاب، وتعزيز روح التنافس والإبداع. كما يجسد رؤية الجامعات في توفير تجربة تعليمية شاملة تتجاوز قاعات الدراسة، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

وتتضمن أبرز أنشطة الملتقى: بطولة كرة القدم الخماسية، بطولة تنس الطاولة، منافسات الألعاب الإلكترونية، أنشطة ثقافية وعلمية، ومسابقة "أفضل فريق عمل" ضمن المبادرات الطلابية المجتمعية.

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