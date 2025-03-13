بالأسماء، إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بفرن كنافة بالمنصورة

أصيب 19 شخصا في حادث انفجار أسطوانة غاز في فرن كنافة بشارع الأتوبيس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار في أسطوانة غاز بفرن كنافة بشارع الاتوبيس بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثان المنصورة وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية في الدقهلية لموقع الحريق.

أسماء المصابين في حريق فرن بالمنصورة

وبالفحص تبين وقوع 19 مصابا ما بين عمال بالفرن وزبائن تقوم بالشراء وتنوعت الإصابات بالحروق.

حيث استقبل مستشفى الطوارئ المصابين وهم:

- وليد عبد الخالق الشبراوي 47 سنة مقيم البرامون م منصورة (زبون)

ـ خالد السيد أحمد صالح 20 سنة مقيم المالحة م المنصورة، والحالة العامة غير مستقرة (زبونة)

- هبة علي محمد إبراهيم 35 سنة مقيمة الريدانية م المنصورة (أم) (زبونة)

- ديما شريف محمود 11 سنة ومقيمة الريدانية (ابنة)

ـ دانا شريف محمود 11 سنه ومقيمه الريدانية م المنصورة (ابنة)

- أحمد سعد الشبراوي بكر 46 سنة مقيم ميت لوزه م المنصورة الحالة العامة غير مستقرة (عامل بالفرن)

- عبدالحميد محمد عبدالحميد 25 سنة مقيم المالحة م المنصورة (عامل بالفرن)

- حمادة إبراهيم أبو الفضل 52 سنة مقيم عزبة الشال م المنصورة (عامل بالفرن)

- محمد أحمد لطفى 36 سنة مقيم ميت خميس م المنصورة (زبون)

- فتحى على مصطفى 21 سنة مقيم شبين الكوم (عامل بالفرن) الحالة العامة غير مستقرة

- نورا على عوض صيام 38 سنه م المنصورة (زبونة)

- فوزية فتحي حسن بدير 60 سنة مقيمة المنصورة (زبونة)

- احمد محسن نصار 32 سنة مقيم المنصورة (زبون)

ـ محمد طاهر البنداري يوسف 38 سنة مقيم ش الأتوبيس

- سالي صبحي عطا 35 سنة مقيم دوران المجزر (زبونة) الحالة العامة غير مستقرة

- سيف محمد ابوالمعاطى 12 سنة (زبون)

- نها عبدالحميد 23 سنه مقيمه المالحة م المنصورة (زبونة)

- اميمه محمد السعيد 60 سنه مقيمة المنصورة (زبونة)، والحالة العامة غير مستقرة (زبونة)

ويعاني المصابون جميعهم من حروق بالوجه والكفين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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