الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

انطلاق ماراثون ظواهر الرياضي للتوعية من مخاطر الإدمان بالأقصر اليوم

ماراثون ظواهر
ماراثون ظواهر

ينطلق عصر اليوم الخميس بمحافظة الأقصر ماراثون ظواهر تحت شعار «خطوات ضد الإدمان»  بمشاركة 2000 شخص، والذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الأقصر، وذلك في إطار مبادرة ظواهر للتوعية بمخاطر الإدمان وتعزيز الأنشطة الرياضية، بحضور  نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد وبمشاركة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وجامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، والهلال الأحمر المصري، ومكتبة مصر العامة، والمجلس القومي للمرأة فرع الأقصر.

 

ماراثون ظواهر الرياضي في رمضان بالأقصر 

 وتأتي فعاليات الحدث الرياضي الهادف لنشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الإدمان، وتعزيز مفهوم الرياضة كوسيلة للحياة الصحية، من أمام إشارة مرحبًا أمام معبد الأقصر  على كورنيش النيل في تمام الساعة 3 عصرًا، وصولا إلى نقطة النهاية عند قاعة المؤتمرات بالكرنك.

يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

وخلال فترة الماضية كانت دشنت المبادرة أولى فعالياتها بمواجهة ظاهرة حوادث الموتوسيكلات والسرعة الزائدة، ومن ثم ظواهر سياحية لدعم وترويج السياحة وخفض التحديات السلبية التي تواجه الأجانب الزائرين، ومن ثم ظواهر إبداعية لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الفنون المختلفة، ومن ثم ظواهر رياضية لرفع الروح الرياضية وتعزيز الصحة البدنية السليمة.

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الأقصر مبادرة ظواهر ماراثون رياضي ماراثون ظواهر خطوات ضد الإدمان

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