محافظ الأقصر ورئيس القابضة لمياه الشرب يناقشان تنفيذ خطوط طرد بديلة بالحبيل

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث دراسة تنفيذ خطوط طرد بديلة من محطتي الرفع الرئيسيتين (3) و(8) وحتى محطة المعالجة بالحبيل، وذلك ضمن خطة عاجلة لضمان استمرار واستقرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والعمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية للمشكلات القائمة.

خطوط الصرف الصحي بالحبيل

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وما أسفر عنه الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم، بحضور محافظ الأقصر، ورئيس الشركة القابضة، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي كلف خلاله الهيئة القومية بسرعة البدء في تنفيذ الخطوط البديلة اللازمة.

جاء الاجتماع بحضور كل من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والسادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وممثلي شركة "حسن علام للإنشاءات"، كما حضر بالفيديو كونفرانس رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الاحتياجات الفعلية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة دراسة تنفيذ مشروع خطوط الطرد البديلة اللازمة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتقليل الأعطال، وتحقيق استدامة الخدمة.

وشدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، والتنسيق مع الهيئة القومية، لمتابعة سير الأعمال بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم الكامل لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع أهمية التحرك السريع على أرض الواقع والبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي وتحديد مسارات خطوط الطرد البديلة، بالتنسيق مع الهيئة القومية والشركة المنفذة، بهدف تحقيق تحسين ملموس في خدمات الصرف الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وفي هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تسخر كافة إمكانياتها الفنية والهندسية لدعم محافظة الأقصر، بالتنسيق مع محافظة الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المرافق الخدمية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

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