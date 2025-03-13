الخميس 13 مارس 2025
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الرعاية الصحية: تقديم 11 مليون خدمة طبية بمستشفيات الأقصر

الكرنك الدولي
الكرنك الدولي
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 أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، التي تُعد أولى محافظات الصعيد التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس نجاح المنظومة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة المستشفيات التابعة للهيئة في تلبية احتياجات المرضى بكفاءة واحترافية.

 

مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أجرت أكثر من 349 ألف عملية جراحية متنوعة

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أجرت أكثر من 349 ألف عملية جراحية متنوعة، شملت عمليات وجراحات دقيقة ومتقدمة في مختلف التخصصات الطبية، من بينها جراحات القلب والعظام والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة وغيرها. وأكد أن هذا العدد يعكس مدى جاهزية المستشفيات بأحدث التجهيزات الطبية، إضافة إلى تميز الكوادر الطبية العاملة بها، والتي تسهم في تقديم خدمات طبية تضاهي النظم الصحية العالمية.

وأضاف الدكتور السبكي أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أصبحت نموذجًا رياديًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالصعيد، من خلال التزامها بتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة تغطي مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على تعزيز تجربة المرضى وتحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين.

وأشار السبكي إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية تُقدم داخل الأقصر من خلال 6 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وهي: مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى حورس التخصصي، مستشفى إيزيس التخصصي، مستشفى الأطفال التخصصي، ومجمع الأقصر الطبي الدولي.

وأكد أن هذه المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والمعامل المتطورة ووحدات الرعاية المركزة الحديثة، بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بالمحافظة.

 

التزام الدولة بتحقيق طفرة نوعية في الخدمات الصحية بالصعيد

 كما أضاف الدكتور أحمد السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر يعكس التزام الدولة بتحقيق طفرة نوعية في الخدمات الصحية بالصعيد، مشيرًا إلى المُضي قُدمًا نحو التغطية الصحية الشاملة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، وتعزيز كفاءة الأداء الطبي داخل المستشفيات، لضمان وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى جميع المواطنين، وفق أحدث النظم العالمية في الرعاية الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن محافظة الأقصر شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما ساهم في تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها التشغيلية. وأكد أن الهيئة تعمل على استدامة تطوير الخدمات الصحية عبر ضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تقدم خدمات طبية بمعايير عالمية، مما يعزز مكانة الأقصر كوجهة رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتطورة في الصعيد. وأكد أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل على تعزيز جودة الخدمات الطبية، والتوسع في التخصصات النادرة والدقيقة، بما يواكب أعلى المعايير العالمية.

 

مستشفيات الأقصر أصبحت وجهة رئيسية للوافدين للسياحة العلاجية

 كما لفت إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لم تعد تقتصر على تقديم خدماتها لسكان المحافظة فحسب، بل أصبحت وجهة رئيسية للوافدين للسياحة العلاجية، نظرًا لجودة خدماتها وتطور تجهيزاتها الطبية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في دعم قطاع السياحة العلاجية في مصر. وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز هذه المكانة من خلال تقديم حزم متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، والتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذا القطاع الواعد.

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وأكد في الختام أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تقدم نموذجًا متطورًا للرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة، من خلال تطبيق أحدث النظم العلاجية والاعتماد على التقنيات المتقدمة في التشخيص والعلاج، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

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