بعد رحيله اليوم، أبرز أعمال الملحن جمال لطفى مع كبار نجوم الطرب

غيب الموت، اليوم الخميس، الملحن الموسيقي جمال لطفى بالولايات المتحدة الامريكية عقب مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الاعمال رفقة كبار نجوم الطرب.

أبرز اعمال جمال لطفى

جمال لطفى يعد من أبرز عازفي القانون بمصر وغنى من ألحانه مجموعة من أهم النجوم، وفي مقدمتهم عمرو دياب إذ قدم "لو عايزاني"، في ألبوم “خالصين” وأغنية “دار الزمان” لإيمان البحر درويش.

وتعاون الملحن الراحل مع المطربين علي الحجار في أغنية “ساعات ساعات” ومحمد فؤاد في ألبوم “ياني” والمطربة حنان في “يا دنيا حبينا”. الراحل الإسكندراني تعاون أيضًا مع أنوشكا وحسن الأسمر وعلاء عبد الخالق.

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