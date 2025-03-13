الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء تناشد المواطنين الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
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ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية لأي دواء يستخدمونه.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يتعلق الأمر بضمان سلامة المرضى، فإن كل تقرير للإبلاغ عن الآثار العكسية له قيمة ويمكن إحداث فرق من خلال الإبلاغ عنها.

 

الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى 

 وأشارت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى ومن خلال الإبلاغ عن الآثار العكسية، تساهم في إنشاء قاعدة بيانات أكبر تساعد الأطباء والباحثين والهيئات المختلفة في تحديد المشكلات الخطيرة المتعلقة بالأدوية. ​

 

تحسين سلامة الأدوية ومنع الأضرار المستقبلية

 وأكدت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية يدفع نحو التحسين ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الإرشادات العلاجية، تحسين سلامة الأدوية، وحتى منع الأضرار المستقبلية. ​

وتصبح جزء فعال في تحسين الرعاية الصحية، وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال الرابط التالي
 ​واليقظة الدوائية هي العلم الذي يهتم برصد ومراقبة وتقييم الآثار الجانبية أي تأثير غير مرغوب فيه يمكن يظهر نتيجة استخدام الدواء أو أي مشكلات مرتبطة باستخدام الأدوية.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم جمع البيانات المتعلقة بالأعراض الجانبية، وتحليلها، وفهم المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية، ومحاولة تقليل أو منع حدوث أي ضرر ممكن.​

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ومركز اليقظة الصيدلية المصري، التابع لهيئة الدواء المصرية، هو الجهة المسؤولة في مصر عن متابعة مأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية.

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