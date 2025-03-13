الصحة تحذر من العودة لمرحلة ما قبل اكتشاف المضاد الحيوي بسبب سوء استخدامه

حذر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أننا في عام 2025، ومازال الكثير من الأشخاص يستخدمون المضادات الحيوية بدون وصفة طبية وبشكل غير مبرر.

ولفت إلى أنه مع الوقت بدأت المضادات الحيوية في إنشاء أنظمة مناعية تمنعها من الاستجابة للمضاد الحيوي.



سوء استخدام المضادات الحيوية

وحذر من أننا في مرحلة ما قد نصل بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية الي عدم استجابة البكتيريا لأي نوع مضاد حيوي ونعود لمرحلة ما قبل اكتشاف المضاد الحيوي.

كانت أكدت هيئة الدواء أن هناك 4.95 مليون حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى عشرة ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2050.

مقاومة مضادات الميكروبات تنشأ من خلال تطوير الميكروبات لآليات دفاعية تحميها من تأثيرات المضادات الحيوية

وأشارت أن مقاومة مضادات الميكروبات تنشأ من خلال تطوير الميكروبات لآليات دفاعية تحميها من تأثيرات المضادات لها؛ مما يجعلها غير مستجيبة للأدوية، ويعد ذلك تهديدًا عالميًا عاجلًا، لا يقتصر أثره على صحة الإنسان فقط، بل يمتد ليشمل صحة الحيوان والبيئة، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، وقد صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن أكبر عشرة تهديدات صحية عالمية.

وأكدت أن سوق الدواء المصري يعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6مليار عبوة. وتشكل مضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، أي ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام الغير موصوف والذي بلغ الـ 55% من إجمالي مبيعات المضادات حسب آخر الاحصائيات.

هذا الحجم الكبير لاستهلاك مضادات الميكروبات يضع مسؤولية كبرى على هيئة الدواء المصرية لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، وهو ما يتجلى في ثلاثة محاور.



ويمثل المحور الأول متابعة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت هيئة الدواء المصرية إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات (Glass-AMR) التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتابع الهيئة عن كثب معدلات الاستهلاك على المستوى القومي وترفع البيانات إلى المنصة العالمية وفقًا لنظام الجرعة اليومية المحددة (DDD)، وذلك يتيح فرصة مقارنة معدلات الاستهلاك في جمهورية مصر العربية بالمعدلات الاستهلاكية في دول العالم المختلفة.

كما يتم العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات، مثل إصدار قرار (تنظيم ومتابعة صرف المضادات).

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