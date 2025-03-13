لقضم أذن شخص، السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 5 سنوات لإدانة أحدهم بقضم أذن أحد الأشخاص وإصابته بعاهة مستديمة بمساعدة الاثنين الآخرين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 نوفمبر 2023، بدائرة قسم الزهور، بتعرض المجني عليه محمد فتحي أحمد عبد العزيز، لإصابة عمدية بعد خلافات سابقة مع المتهمين، حيث قام المتهم الأول بقضم أذن المجني عليه اليسرى، بينما كان المتهم الثاني يحمل سلاحًا أبيض سكين، والمتهم الثالث يكبله، مما نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة 5% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

خلاف بين المجني عليه والمتهمين

وشهد المجني عليه الذي يعمل ميكانيكي بمؤسسة قناة السويس، ومقيم بمساكن الجوهرة، بأنه وعلى إثر خلافات بينه وبين المتهمين، ترصد له المتهمون وقام المتهم الثالث بتكبيله، بينما قام المتهم الأول بقضم أذنه اليسرى، وذلك بحضور المتهم الثاني الذي كان يحمل سلاحًا أبيض، مما تسبب في إصابته بإعاقة دائمة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات بتهمة إحداث إصابة عمدية بعاهة مستديمة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

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