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حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل وسيدة بتهمة الشروع في قتل صاحب مخبز ببولاق الدكرور

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة سيدة وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة طعن عامل مخبز لخلاف بينهم على توزيع "عيش" في بولاق الدكرور.

وكشفت النيابة العامة أنه في يوم 29   يوليو 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، شرع عاطل  في قتل المجني عليه "عبد الحميد. ص"، عمدا على إثر خلاف نشب بينهما.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم الأول "محمد" طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" بناء على تحريض الثانية، استقرت في أسفل صدره فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مُداركته المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وخلال التحقيقات قال المجني عليه أنه حال ممارسته لعمله بالمخبز قامت المتهمة الأولى بمحاولة الحصول على الخبز بدون الانتظار بالطابور فأبى المجني عليه فاشتد الحديث بينهما وقامت الأولى بجلب المتهم الثاني والذي توجه صوب المجني عليه وتشاجر معه وطعنه أسفل القفص الصدري مستخدما "مطواة" مُحدثا ما به من أصابه قاصدًا قتله.

 

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