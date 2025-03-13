تعيين رودولف هيكل قائدًا للجيش اللبناني

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، التعيينات الأمنية الجديدة التي شملت مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد.

رودولف هيكل قائدًا جديدًا للجيش اللبناني

وأكدت أنه تم تعيين رودولف هيكل قائدًا جديدًا للجيش اللبناني، كما تم تعيين إدغار لاوندس مديرًا عامًا لأمن الدولة، فيما عين مرشد سليمان نائبًا لمدير عام أمن الدولة، ليواصل دوره في تعزيز التنسيق الأمني ضمن هذه المؤسسة.

رائد عبد الله مديرًا عامًا للأمن الداخلي

وفي ذات السياق، أعلن عن تعيين رائد عبد الله مديرًا عامًا للأمن الداخلي، كما تم تعيين حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام.

تطوع 4000 جندي

وأقرت التعيينات الأمنية، ووافقت أيضًا على تطوع 4000 جندي، وأكدت مصادر أن التعيينات تمت بالتوافق وليس بالتصويت، وأشار إلى عدم وجود معارضين.

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