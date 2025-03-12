وزير المالية اللبناني: نسعى لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد

أشار وزير المالية اللبناني ياسين جابر، بعد الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية اللبنانية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريجو، الى أن "اللقاء كان جيدًا وقد عبّرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحدًا يطلب منا ذلك، إنما لأن البلاد بحاجة إلى هذه الإصلاحات".



وقال جابر، "أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احدًا يريد منا ذلك أو غصبًا عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الأموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات".



وذكر: "اليوم وضعنا خريطة طريق وغدًا سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره إلى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد اللبناني وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية اللبنانية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضًا مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد".

وقال جابر "نحن عرضنا له الأولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جدًا في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجددًا بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي".

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