مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب

أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب مصر، بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب أمس الأربعاء، وذلك بأغلبية كبيرة، وثمن هذه الخطوة الفارقة، والتى من شأنها أن تسهم في استعادة لبنان الشقيق لأمنه واستقراره وحفظ سيادته ووحدته، واستعادة الوضع الإقليمي للبنان الذي يستحقه.

حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب

وأكدت الخارجية، أن حصول الحكومة الجديدة في لبنان على ثقة مجلس النواب يعتبر تدشينا لمرحلة جديدة للبنان لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق، وشدد على تضامن مصر الكامل مع لبنان وأنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة والمؤسسات الوطنية اللبنانية، انطلاقا من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان

كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والمطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ودعمها لتمكين الجيش الوطني اللبناني ومؤسسات الدولة من تطبيق القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار دون انتقائية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية بكافة صورها.

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