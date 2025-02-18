الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم ١٨ فبراير ٢٠٢٥، من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن خالص تمنياته للبنان الشقيق بأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وتناول الاتصال آخر التطورات في جنوب لبنان، وجهود تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية، وحقها المشروع في الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، واحترام السيادة اللبنانية.

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