ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 16 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 16 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية) بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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