تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحور قناة السويس من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو).

ضبط سيارة بداخلها كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو فى الإسماعيلية



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها وترويجها على عملائه بنطاق مدينة الإسماعيلية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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