تجديد حبس المتهم بقتل صديقه وقت السحور بالوراق

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما وقت السحور لخلافات مالية بينهما في منطقة الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهم، حيث نشبت مشاجرة بينهما وقت السحور، فطعنه بسلاح أبيض في الصدرما تسبب في وفاته في الحال.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى، عقب عرض الجثة على الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت مع ورود بلاغ لرئيس مباحث الوراق من الأهالي بنشوب مشاجرة مساء الإثنين وقت السحور بيت صديقين انتهت بمقتل أحدهما.

وبانتقال قوات البحث الجنائي لمكان الواقعة تم نقل المتوفى للمستشفى العام، وبالفحص تبين أن المجني عليه نشب بينه وبين صديقه مشاجرة أثناء تناولهما السحور ترتب عليها مقتل الأول بسلاح أبيض، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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