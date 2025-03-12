حديث قلب

بمجرد صعودي إلي متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بالدور الأول بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس إنتابني إحساس عجيب نقلني إلى زمن السلطنة والطرب الأصيل، فما زالت أغانيه وألحانه التي تغني بها غيره من نجوم الغناء العربي في مصر والعالم العربي تعيش في وجداني.



وقفت طويلا أتأمل هذا التوثيق الحي لأبرز أثاره ومقتنياته؛ حتي ملابسه ونياشينه التي تمثل تكريما لمسيرته الفنية الحافلة، وتجولت بين قاعات متحفه الفسيحة، وأجنحته الفخمة، والتي تسلط الأضواء علي حياة فنان مبدع.



تنظيم هذا المتحف رائع وفي غاية الدقة بفضل المسئولين عن معهد الموسيقي العربية العزيزان السيدان: محمود عفيفي، ومحمود عرفات، وهما علي درجة عالية جدا من الكفاءة والانضباط. وغدا الخميس ينتهي الاسبوع المجاني الذي قررته الأوبرا لجمهورها لزيارة متحف محمد عبد الوهاب كما صرح بذلك السيد عادل الجمل مسئول الإعلام بمعهد الموسيقي العربية.

وإحتفالًا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال تفتح دار الأوبرا المصرية متحف محمد عبد الوهاب ومتحف الألآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور إعتبارا من الأحد 9 مارس وحتى الخميس 13 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.



يمنح المتحف الفرصة للزائرين للتعرف على حياة موسيقار الأجيال حيث يتم إستقبال الزائرين بموسيقاه وأغانيه وهو مقسم إلى عدة قاعات إحداها تحمل إسم قاعة الذكريات، وتنقسم إلى جناحين الأول يلقى الضوء على طفولة محمد عبد الوهاب ونشأته، وخطواته الأولى في عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية، وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها..

أما الجناح الثاني يضم عددًا من غرف الفنان الخاصة مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص، ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، أما قاعة السينما فتتضمن كل الأفلام التي قام بتمثيلها، وتعرض للزائرين على شاشات خاصة..

هذا إلى جانب قاعة الاستماع والمشاهدة التى تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى وأفلام والبومات صوره الخاصة، ومع الشخصيات العامة والفنانين.. ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج اليكترونى تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس.

كما يتم فتح متحف الآلات الموسيقية الموجود أيضا بمبنى المعهد ويحتوى على مجموعة من الآلات القديمة، والتى تم العثور عليها أثناء ترميم معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية، وعرضها طبقًا لطبيعتها، وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها، ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية تشرح موجز عن الآلة بالاضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة..

مثل البيانو الذى يحتوى على الثلاث أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، يوجد أيضًا آلة الكوتو اليابانية، وآلة السينتار الهندية، وآلة السانتور، ولة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب في أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.

يأتى ذلك في إطار حرص دار الأوبرا على إحياء ذكرى رموز الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، ولتعريف الأجيال الجديدة بعبقرية موسيقار الأجيال الذى أثري الحياة الفنية في مصر والعالم العربى بابداعاته الخالدة.

يذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب تتواصل طوال شهر مارس تتضمن باقة من ابداعاته، حيث يشهد مسرح معهد الموسيقي العربية إحتفالية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مساء الجمعة 14 مارس.

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