مواهب الأوبرا يتغنون بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، وبإشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربي بقيادة الدكتور محمد حسني في السابعة مساء الثلاثاء ٢٥ فبراير على مسرح أوبرا دمنهور.

حفل مواهب دار الأوبرا

ويضم الحفل باقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الشهيرة منها: في يوم وليلة، يا مسافر وحدك، وصفولي الصبر، توبة، كل ده كان ليه، أنا لك على طول، والله ما أنا سالى، لولا الملامة، فكروني، امتى الزمان، بسبوسة، مضناك، أنت عمرى، هذه ليلتي، من غير ليه، يا وابور قولي، على باب مصر.

وذلك بأداء يوسف سامح، هنا محمد، جودي كريم، همس تامر، محمد طه، جنة الله ماهر، نانسي وديع، سلمي محمد، يوسف محمد، ريتاج أحمد، أحمد، حنين عصام، سارة العبادي، رودينا سرى، لوسيندا راجى.

مركز تنمية المواهب

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا لتعليم البيانو، الباليه، الغناء العربى، الفيولينة، العود،الجيتار، كورال الاطفال، فصول الرسم، الأيقاع، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.

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