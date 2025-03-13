قرار جديد من الاتحاد الآسيوي قبل ربع نهائي دوري الأبطال

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار حاسم قبل انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة بين 25 أبريل حتى 3 مايو المقبلين.

وللمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، ستشهد دوري أبطال آسيا مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في الدور ربع النهائي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وسيتولى نجم الكرة السعودية السابق، حمد المنتشري، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 مع نادي الاتحاد، مهمة سحب القرعة التي تجرى يوم الاثنين المقبل في ماليزيا.

ملاعب دوري أبطال آسيا



وأعلن الاتحاد الآسيوي في موقعه الإلكتروني أنه سيتولى تحديد ملاعب المباريات وليس عن طريق القرعة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من 25 إلى 27 أبريل، على أن تجرى مباراتا الدور قبل النهائي يومي 29 و30 من نفس الشهر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو 2025، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري الأبطال وهي الهلال والأهلي والنصر من المملكة العربية السعودية والسد القطري بجانب كاواساكي فرونتال ويوكاهاما إف مارينوس من اليابان وجوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وتجنب الهلال السعودي مواجهة يوكاهاما إف مارينوس في ربع النهائي بوصفهما صاحبا أفضل النتائج في القسمين الغربي والشرقي.

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