الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار جديد من الاتحاد الآسيوي قبل ربع نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار حاسم قبل انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة بين 25 أبريل حتى 3 مايو المقبلين.

وللمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، ستشهد دوري أبطال آسيا مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في الدور ربع النهائي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وسيتولى نجم الكرة السعودية السابق، حمد المنتشري، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 مع نادي الاتحاد، مهمة سحب القرعة التي تجرى يوم الاثنين المقبل في ماليزيا.

 

ملاعب دوري أبطال آسيا 


وأعلن الاتحاد الآسيوي في موقعه الإلكتروني أنه سيتولى تحديد ملاعب المباريات وليس عن طريق القرعة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من 25 إلى 27 أبريل، على أن تجرى مباراتا الدور قبل النهائي يومي 29 و30 من نفس الشهر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو 2025، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري الأبطال وهي الهلال والأهلي والنصر من المملكة العربية السعودية والسد القطري بجانب كاواساكي فرونتال ويوكاهاما إف مارينوس من اليابان وجوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وتجنب الهلال السعودي مواجهة يوكاهاما إف مارينوس في ربع النهائي بوصفهما صاحبا أفضل النتائج في القسمين الغربي والشرقي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة جدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا الهلال الأهلي النصر الهلال السعودي

مواد متعلقة

الهلال السعودي يضرب باختاكور برباعية ويصعد لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر يقصي استقلال طهران من دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية