البيت الأبيض: ترامب يطالب دول حلف الناتو بالإنفاق بإنصاف على دفاعها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحث الأمين العام للناتو مارك روتة، على أن تنفق دول الحلف بإنصاف على دفاعها.

وقبل وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعقد لقاءً مع الأمين العام لحلف الناتو، الخميس المقبل.

الإدارة الأمريكية تسعى إلى تأمين الحدود

وفي سياق آخر، شدد البيت الأبيض على أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تأمين الحدود، مع توفير آلية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل فوري، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية في تاريخ البلاد.

سياسات العولمة في الولايات المتحدة

وأشار البيت الأبيض، إلى أن سياسات العولمة في الولايات المتحدة انتهت، وفيما يخص الملف الأوكراني، وصف البيت الأبيض الاجتماع الذي جرى بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في السعودية بأنه كان إيجابيًا.

من جهة أخرى؛ أكد البيت الأبيض أن الكنديين سيحققون مكاسب اقتصادية وعسكرية حال أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51.

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