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الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا في 13 محافظة غدًا

افتتاح المساجد الجديدة
افتتاح المساجد الجديدة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 31 مسجدًا غدًا الجمعة 14 من رمضان ١٤٤٦هـ‍/ 14 من مارس 2025م، منها 17 مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و14 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

 

1194 مسجدًا إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024  


وأعلنت وزارة الأوقاف عن وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1194 مسجدًا، من بينها 821 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و373 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13275 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و383 مليون جنيه.
 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:
 

 محافظة الشرقية:
إحلال وتجديد: مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الزنانيري – مركز أولاد صقر؛ مسجد الشويني،كفر نوار حنا – مركز الزقازيق؛ مسجد الرحمة، قرية الشنانية – مركز الصالحية القديمة؛ مسجد كفر المنشية الكبير، منشأة أبو عمر – مركز الحسينية.
صيانة: مسجد الفتح الكبير، عزبة درويش، قرية بيشة عامر – مركز منيا القمح.
 

 محافظة سوهاج:
إحلال وتجديد: مسجد آل هداية،  قرية أولاد إسماعيل – مركز المراغة.
صيانة: مسجد آل دياب، قرية قلفاو – بندر سوهاج.
 

  محافظة أسيوط:
إحلال وتجديد: مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو ركبه، قرية بني رافع – مركز منفلوط.
إنشاء: مسجد الفردوس أبو سنطة، قرية بني رافع – مركز منفلوط.
صيانة: المسجد الكبير، قرية بني رافع- مركز منفلوط؛ مسجد الأمير الكبير، قرية صنبو – مركز ديروط.
 

  محافظة البحيرة:
إحلال وتجديد: مسجد السيدة زينب، قرية الشافعي اللبان – مركز المحمودية؛ مسجد الكومي، قرية محلة بشر – مركز شبراخيت؛ مسجد عمر لطيعة، قرية حفص- مركز دمنهور؛ مسجد العمدة، قرية العلامية- مركز الدلنجات؛ مسجد حمادة غنيم، قرية قمحة – مركز الدلنجات.
 

 محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد: مسجد الشهيد محمد بسيوني، قرية الربايعة – مركز سيدي سالم.
صيانة: مسجد عبد الدايم حميده، قرية زوبع – مركز الحامول؛ مسجد عزبة العرب، قرية المثلث – مركز الرياض؛ مسجد الكبير، قرية الكفر الجديد –  مركز كفر الشيخ.وفي 

محافظة الغربية:
إنشاء: مسجد الرحمن، قرية دمشيت – مركز طنطا.
 

 محافظة القليوبية:
إحلال وتجديد: مسجد نور الإسلام، عزبة سلامة، قرية شبلنجة – مركز بنها.
 

 محافظة الجيزة:
إحلال وتجديد: مسجد مراد، بجوار المعهد الديني الابتدائي – أوسيم.
 

 محافظة الدقهلية:
إحلال وتجديد: مسجد الجعلي، الكوم الأحمر – مركز بلقاس.
صيانة: مسجد المنشية الكبير، قرية برمبال القديمة – مركز منية النصر؛ مسجد الكبير السرسي، قرية المقاطعة – مركز السنبلاوين.
 

 محافظة دمياط:
صيانة: مسجد جلال، عزبة جلال  بسيف الدين-  مدينة الزرقا؛ مسجد الكبير، قرية التوفيقية – كفر سعد.
 

  محافظة المنيا:
صيانة: مسجد عمار بن ياسر، قرية بني أحمد الغربية – مركز المنيا.
 

 محافظة الإسماعيلية:
صيانة: مسجد حامد أبو النور – طريق المعاهدة بجوار إدارة أوقاف فايد.
 

 محافظة بني سويف:
صيانة: مسجد أحمد رفعت، قرية منهرو – مركز إهناسيا.
 

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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