وزارة الأوقاف وأكاديمية البحث العلمى يوقعان مذكرة تعاون مشترك

وقع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبار أن أكاديمية البحث العلمي هي الذراع الوطني المسئول عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، وذلك بمقر وزارة الأوقاف المصرية.

وزارة الأوقاف المصرية وأكاديميـة البحث العلمى يوقعان مذكرة تعاون مشترك



وخلال اللقاء أشاد وزير الأوقاف بجهود أكاديمية البحث العلمي، وأيضا ذكر فضيلته بعض الذكريات مع الأكاديمية والتي بدأت مع قراءته لمجلة العلم التي تصدرها الأكاديمية منذ عام 1976، وأكد الدكتور أسامة الأزهري علي أنه يضع كامل ثقته في التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام.

وجاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف في تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمي والتحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الدعوة، والدراسات المشتركة في مجال تجديد الخطاب الديني، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار سلسلة من النجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بدأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع مشيخة الأزهر الشريف ثم جامعة الأزهر تلاها توقيع اتفاقية تعاون مع دار الإفتاء المصرية واليوم تستكملها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

ويعد هذا التعاون المشترك لما لوزارة الأوقاف المصرية من دور في نشر الدعوة وتجديد الخطاب الديني والعمل على بناء الإنسان وفق خطط وآليات وبرامج علمية وتعليمية تستعين فيها بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسعى إلى الاستفادة من مختلف العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير دورها الفاعل وتحقيق الربط مع مختلف العلوم والتخصصات، والتعاون مع العلماء والباحثين في بناء المعارف المتكاملة عن المجالات الدينية والدعوية، ومن منطلق أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جهةٌ تتولى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى إطار الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمى، وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين.

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