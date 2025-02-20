سكرتير عام مساعد الدقهلية يتابع ملفات التصالح بالمنصورة وطلخا

أجرى اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، جولة استهدفت المرور على حي شرق المنصورة، ورئاسة مركز ومدينة طلخا لمتابعة معدل الإنجاز في ملفات التصالح.

السكرتير المساعد يتابع ملفات التصالح بالمنصورة وطلخا

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بسرعة تنفيذ وتسليم نماذج التصالح لاصحابها،



حيث أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتحقيق المستهدف، وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم، وتعظيم الإستفادة من المراكز التكنولوجية، والإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.

استمرار العمل والمتابعة المستمرة لانتهاء جميع ملفات التصالح

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن تعليمات اللواء "مرزوق" محافظ الدقهلية، باستمرار العمل والمتابعة المستمرة لانتهاء جميع ملفات التصالح والحفاظ على ترتيب المحافظة في ملفات التصالح ومعدل الانجاز، وتوفير الخدمة للمواطنين، في جميع مراكز ومدن وأحياء الدقهلية.

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