هيئة الدواء: تداول 3.5 مليار عبوة خلال 2024

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي شركات الدواء المصرية والهندية.

التعاون بين الجانبين لدفع عجلة التطوير الدوائي في مصر

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدفع عجلة التطوير الدوائي في مصر، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، كما تم الإشادة بجهود الشركتين في دعم قطاع الدواء، خاصة فيما يتعلق بتطوير المستحضرات الدوائية ودعم الابتكار.

تداول ٣.٥ مليار عبوة دواء خلال 2024

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التعاون بين الشركات الوطنية والدولية من أجل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، كما أشاد بجهود إيبيكو في دعم تطور عجلة صناعة الدواء في مصر، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها ريلاينس في مجال البحوث الدوائية، وقدرتها على تطوير العديد من المثائل الحيوية وتسويقها على مستوى العالم.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون مع ريلاينس وأن هيئة الدواء المصرية مستعدة إلى تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي، وتسهيل عقد الشراكات مع النظراء المحليين، وتيسير إجراءات التواجد والتنافسية بسوق الدواء المصري.

كما أشاد بقوة سوق الدواء المصري وصعوده الإقليمي مشيرا إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء بلغت ٣٠٧ مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات ب ٢١٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٣. كما تم تداول ٣.٥ مليار عبوة العام الماضي، مقابل ٣.٧ مليار عبوة عام ٢٠٢٣.

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير سياسات الدواء وتعزيز الشراكات الدولية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتحقيق التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة وضمان جودتها وفاعليتها.

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