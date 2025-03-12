نائب وزير الصحة يتفقد وحدات طب الأسرة بالقاهرة ويوجه بمجازاة هؤلاء

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية شملت عددٍ من وحدات طب الأسرة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

متابعة خدمات المبادرات الصحية وغرفة ملفات طب الأسرة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مركز طب الأسرة بصقر قريش التابع لمنطقة البساتين الطبية حيث تفقد عيادات (الباطنة - طب الأسرة - رعاية الأم والطفل - الأسنان - العلاج الطبيعي -الإستقبال والطوارئ) وأيضا الصيدلية ومتابعة خدمات المبادرات الصحية وغرفة ملفات طب الأسرة، ووجه بتنشيط التردد على العيادات من خلال الاعلان عن جميع الخدمات المتوفرة بالمركز.

وأوصى نائب الوزير باستكمال ملفات طب الأسرة، كما استمع إلى عدد من المواطنين ووجه بتيسير الخدمات المقدمة لهم وضرورة التواصل معهم، واطمأن علي أعمال التطعيمات، ووجه بسرعة تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم، وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة التغطية للجرعة المنشطة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الجولة تضمنت زيارة مركز رعاية الطفل بالعباسية التابع لمنطقة الوايلي الطبية حيث تفقد نائب الوزير عيادات ( الباطنة - طب الأسرة والأطفال- الأسنان - الاستقبال والطوارئ - المعمل - الصيدلية - العلاج الطبيعي) و تلاحظ تأخر بداية العمل بالعيادات، واستمع لشكاوى المواطنين المترددين على المركز ووجه بالتيسير وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم، كما تفقد أعمال المبادرات الصحية وشدد على أهمية تواجد جميع أعضاء الفريق الطبي بأماكن تقديم الخدمة وتحويل المتغيبين للتحقيق.

لا مستلزمات بعيادة الاستقبال والطوارئ

وأشار إلي أن نائب الوزير لاحظ عدم وجود بعض المستلزمات بعيادة الاستقبال والطوارئ ووجه بتوفيرها، وأوصى بتنشيط التردد على عيادة العلاج الطبيعي، وتبين خلال الزيارة وجود قصور بمتابعة الأطفال وأوصى بالاستفادة من جميع الأجهزة المتوفرة وإعادة تدريب فني المعمل، وشدد على الالتزام بمعايير صرف الألبان ووجه بزيادة التثقيف الصحي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، وضرورة استكمال الملفات الطبية للمرضي.

ووجه في ختام زيارته للمركز بمجازاة فريق إشراف المنطقة بخصم اسبوعين وتكثيف المرور الاشرافي على المنشآت الطبية، وضرورة المتابعة الدورية واستمرار تقديم الخدمات الطبية بالشكل اللائق.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن «قنديل» عقد اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومجموعة من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، حيث اطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بناء علي المرور المركزي من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية على محافظة القاهرة بواسطة 118 مشرف مركزي، حيث تبين وجود قصور في اجراءات مكافحة العدوى ببعض المستشفيات وعلى الفور وجه باستبعاد رئيس قسم رعاية الأطفال ورئيسة التمريض بالقسم بمستشفى روض الفرج العام.



وتابع المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير وجه بمجازاة المسؤولين عن التقصير بمستشفى البنك الأهلي ومستشفى حلوان العام والتبين المركزي وجراحات اليوم الواحد بالبساتين نظرا لضعف الالتزام باجراءات مكافحة العدوى وتم منح هذه المستشفيات مهلة شهر لتلافي السلبيات لإعادة التقييم، وأيضا بمجازاة مسئولي المبادرات الصحية بمناطق الخليفة والأميرية، ومجازاة كل من مدير الأمراض المتوطنة، ومدير الملاريا بالمديرية وكذلك مجازاة مسئول الترصد بمنطقة التبين الطبية، ومسئول التطعيمات بمنطقة المعصرة الطبية.

صرف مكافأة شهر لكل من مديري المناطق الطبية ومديري الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة



وأكد المتحدث الرسمي، أنه فيما يخص منشآت الرعاية الأولية وجه بصرف مكافأة شهر لكل من مديري المناطق الطبية ومديري الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة بمناطق المعادي والحدائق والزيتون الطبية، وفيما يخص الأعمال الوقائية تم التوجيه بصرف مكافأة شهر لفنية معمل البلهارسيا بوحدة العيادة الشاملة بمنطقة المطرية الطبية.

وشدد نائب الوزير علي تنفيذ توصيات الإجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها والإشراف والمتابعة المستمرة وأكد حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإستماع إلى شكاوى المواطنين وآرائهم لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأثنى على تحسن الأداء فيما يخص الرعاية الأولية خلال الشهور الماضية، كما أشاد بتميز أداء الأعمال الوقائية على مستوى المديرية وفي معظم المناطق الطبية.

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