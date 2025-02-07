أسباب تصاعد أزمات حزب الوفد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

حزب الوفد، بين عشية وضحاها تنقلب الأمور سريعا فى حزب الوفد بيت الأمة، فخلال شهور قليلة وربما أيام فقط، اشتعلت الأمور فى الآونة الأخيرة داخل الحزب الأخير، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

الأحداث الأخيرة فى حزب الوفد



انتخابات مجلسى النواب والشيوخ هذه المرة فى عهد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى، تشهد تنافسا محموما بين المتنافسين، خاصة أن الكثيرين يريدون الفوز بهذا المقعد، سواء فى مجلس الشيوخ أو البرلمان، وقد تتعارض مصالح البعض فى عهد يمامة.

ففى حال القائمة المغلقة أو الموحدة مثلما حدث فى البرلمان الحالى سواء النواب أو الشيوخ، سيقدم الحزب الأسماء للقائمة، ويكون نجاحها مضمونا فيها، وهنا يخاف الكثيرون وخاصة معارضي يمامة من عدم تواجدهم ضمن القائمة، ومن هنا كانت الأزمة الأخيرة التى شهدت تظاهرات داخل الحزب ضد يمامة تطالب برحيله عن رئاسة الحزب.

آخر تفاصيل أزمة حزب الوفد



وشهد حزب الوفد خلال الأيام الماضية أحداثا صعبة عندما تجمهر معارضو يمامة داخل الحزب أثناء اجتماع الهيئة العليا الأخير للمطالبة بسحب الثقة من رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، وإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة حزب الوفد، وفى هذه الحالة يتولى السكرتير العام رئاسة الحزب لمدة ستين يوما لحين إجراء الإنتخابات.

وخلال هذه الأحداث التى جرت منذ أيام قليلة أعلن يمامة بأن دخول الحزب فقط لأعضاء الهيئة العليا خلال الاجتماع الذى دعا له ٣ فبراير الماضى، لكن معارضيه دخلوا الحزب بالقوة، بعد صدام مع أفراد الأمن المتواجدين على بوابات الحزب، وتكسير وتحطيم بعض بوابات الحزب ورفضوا دخول يمامة الذى لم يأت يومها إلى الحزب.

ورغم كل ذلك والتواجد الكثيف يومها من معارضى يمامة أمام غرفة اجتماع الهيئة العليا، لم تتخذ الهيئة قرارا بسحب الثقة منه، وعندما عرضوا سحب الثقة فى الاجتماع رفضته الأغلبية الكاسحة منهم ووافق القليل فقط، لكنهم اتخذوا قرارات أخرى ومنها تجميد النائب أيمن محسب وتحصين الجمعية العمومية.



وسبق تلك الأحداث أيضا فى حزب الوفد قرار رئيس الحزب بفصل السيد البدوى من الحزب بعد ظهوره فى حديث تلفزيونى معتبرا أنه أهان الوفد حينها وقوبل القرار برفض عارم من قيادات وأعضاء الوفد حينها وتراجع يمامه عنه بعد عدة أيام.

وأصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد عددا من القرارات خلال اجتماعها الأخير، منها تجميد عضوية النائب أيمن محسب من حزب الوفد وكذلك من رئاسة مجلس إدارة الجريدة.



ومن القرارات أيضا تحصين الجمعية العمومية للوفد التى انتخبت الهيئة العليا الأخيرة، وأيضا رفض استقالة الدكتور عبد السند يمامة من رئاسة الحزب بعد مطالبات باستقالته.

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