بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)
وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني.
فرض حالة طوارئ
وأعلنت شرطة الجامعة حالة طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر في عدة مواقع داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها. وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز.
وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.
من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة.
وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حالة في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا