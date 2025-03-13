الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

انفجار يهز جامعة
انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية، فيتو

وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني.

 

فرض حالة طوارئ

وأعلنت شرطة الجامعة حالة طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر في عدة مواقع داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها. وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز.

وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة.

وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حالة في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صرف صحي انفجار عنيف جامعة تكساس التقنية الأمريكية انقطاع التيار الكهربائي حالة طوارئ شركة كهرباء لوبوك

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الهبوط المفاجئ

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

خسائر تتخطى الـ20 مليون جنيه وإصابة 5 أشخا ص في حريق سوق منفلوط والأسباب مجهولة

أشغال شقة جدا الحلقة 14، حيلة ماكرة من شيرين لمنع سفر هشام ماجد إلى المالديف

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

منوعات

المزيد

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية