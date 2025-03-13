بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني.

فرض حالة طوارئ

وأعلنت شرطة الجامعة حالة طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر في عدة مواقع داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها. وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز.

VIDEO: Chemical-colored flames seen rising up from manholes on Texas Tech campus as evacuation continues. Full story here: https://t.co/he4h3OjKph pic.twitter.com/3641Zdw2rH March 13, 2025

وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

‼️🔔 BREAKING: Texas Tech Explosion Chaos—Substation Blast Sparks Fires & Blackouts!



🚨 DEVELOPING: On March 12, 2025, 9:40 PM CDT, Texas Tech University in Lubbock’s reeling—an explosion at a power substation around 7:30 PM CDT rocked the campus, igniting multiple fires and… pic.twitter.com/OZd8jN2tgn — PitunisWorld 🌎 (@ScMesab) March 13, 2025

من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Public advisory for Texas Tech University, as a substation has exploded, sending fire up through manholes and knocking out power to most of the university.



Police and fire are asking people to stay away from the area they have evacuated some students from… pic.twitter.com/JXkH9xBBlR — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 13, 2025

وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حالة في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.

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