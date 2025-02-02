أول تعليق من وزارة الدفاع الروسية على قصف أوكرانيا مدرسة داخلية في كورسك

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في سودجا بمقاطعة كورسك.

وجاء في بيان الوزارة: "في الأول من فبراير، ارتكبت القوات الأوكرانية جريمة حرب جديدة في الأول من فبراير بإطلاق صاروخ موجه على مدرسة داخلية في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك".

وأضاف: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إطلاق قوات نظام كييف صواريخ من منطقة سومي على مدرسة داخلية في سودجا".

وتابع: "استفزاز القوات الأوكرانية في سودجا يهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف ببلدة روسكويه بوريتشنويه في كورسك".

وختم البيان: "الهجوم الذي شنته قوات أوكرانيا على منشأة مدنية في سودجا أظهر الطبيعة غير الإنسانية لسلطات نظام كييف".

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