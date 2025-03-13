إلهام شاهين: "سيد الناس" ملحمة شعبية تناقش قضايا حقيقية تهم كل بيت

سيد الناس،أكدت الفنانة إلهام شاهين أن موسم رمضان 2025 يشهد منافسة قوية بين الأعمال الفنية المتنوعة، مشيرة إلى أن مسلسل سيد الناس ، يقدم ملحمة شعبية مليئة بالأحداث الجادة والمشاهد المؤثرة التي تلامس واقع المجتمع.

إلهام شاهين

وأضافت إلهام شاهين لـ فيتو: "مسلسل سيد الناس يتناول قصصًا حقيقية من حياة الناس، مما يمنحه مصداقية كبيرة. العمل يسلط الضوء على أزمات الميراث والمشاكل بين الأشقاء والخلافات حول الثروة، وهي قضايا شائكة تهم جميع البيوت."

سيد الناس

وأوضحت أن المسلسل يناقش أيضًا عدة موضوعات مهمة مثل تجارة الذهب والمخدرات والآثار والعملة المزيفة، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية داخل الأسرة، بما في ذلك كراهية زوجة الأب تجاه الأبناء من زواج سابق.

الحلقة 13 من مسلسل سيد الناس

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل "سيد الناس"، الذي يشارك فيه النجم عمرو سعد في بطولة الموسم الرمضاني 2025، أحداثًا مثيرة ومشاهد درامية قوية.

ومن أبرز هذه الأحداث مشهد يؤكد أن الأشقاء يبقون دعمًا لبعضهم البعض رغم الخلافات، حيث لجأ "مجدي" (أحمد فهيم) إلى شقيقه "الجارحي" (عمرو سعد) طالبًا مساعدته في العثور على نجله "طارق"، الذي نقل إلى المستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة دون علم العائلة. ونجح "الجارحي" في مساعدة شقيقه، وعاد "طارق" إلى المنزل بسلام.

سيد الناس

سيد الناس

وفي مشهد آخر، كشفت إلهام شاهين عن جانب آخر من شخصيتها الشريرة في المسلسل، حيث قامت بالوقيعة بين نجلها "مجدي" وشقيقه من الأب "الجارحي"، وأخبرته أن ابنته على علاقة مع نجل شقيقه "أدهم" دون أن يعلم أحد.

مسلسل سيد الناس

وتتوالى الأحداث المثيرة، حيث اكتشف "السواح" (كمال أبو رية) أن المفتاح الذي أعطاه إياه "الجارحي" ليس مفتاح الخزنة التي تحتوي على الألماظ، مما دفعه إلى العودة إليه ومطالبته بمبلغ 7 ملايين دولار.

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