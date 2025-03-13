مسلسل سيد الناس حلقة 13، بشاعة إلهام شاهين ومفاجأة صادمة لـ كمال أبو رية

مسلسل سيد الناس ، شهدت الحلقة 13 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي ينافس به في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

سيد الناس حلقة 13

ومن أبرز أحداث الحلقة، مشهد يوضح أن الأشقاء ليس لهما غير بعضهما مهما زاد الخلاف، حيث إن مجدي “أحمد فهيم” لجأ إلى شقيقه الجارحي عمرو سعد ليساعده على العثور على نجله “طارق” بعدما نقل إلى المستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة دون علمهم، وينجح جارحي في مساعدته ويعود طارق إلى المنزل.

وفي مشهد آخر، يوضح مدى بشاعة زوجة الأب قامت إلهام شاهين بالوقيعة بين نجلها “مجدي” وشقيقه من الأب الجارحي، وأخبرته أن ابنته على علاقة مع نجل شقيقه أدهم دون أن يعلم أحد.

وتتوالى الأحداث، ويكتشف “السواح” كمال أبو رية أن المفتاح الذي أعطاه إياه الجارحي ليس مفتاح الخزنة الموجود فيها الألماظ، وعاد إليه وطالبه بمبلغ 7 ملايين دولار

مسلسل سيد الناس حلقة 12 ، وكانت شهدت الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد أحداثًا مثيرة.

الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بقيام رجال الجارحي “عمرو سعد” بخطف “فتحية” إنجي المقدم، قبل محاولة قتلها لشقيقه “مجدي” أحمد فهيم انتقامًا منه بعدما قتل جميع أسرته.

ويقوم عمرو سعد بحبس فتحية “إنجي المقدم” من جديد في منزل بعيد بعد خطفها وفي مشهد مؤثر لـ إنجي المقدم ظلت تصرخ بأعلي صوتها وتطلب من عمرو سعد أنه يطلق سراحها لكنه لم يهتم بأمرها.

وتتوالى الأحداث، وتحاول ابنة أحمد فهيم في مساواة ابن عمها “أدهم” نجل عمرو سعد بعد أزمته العاطفية وتقوم باحتضانه حصن عفوي وفي هذه اللحظة تقوم إحدى خدمات المنزل بتصوريهم وتخبر “اعتماد” زوجة أب عمرو سعد بما الذي جري وتطلب منها إرسال الصورة، لها لكي تتمكن في أمساك ذلة على نجل عمرو سعد.

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