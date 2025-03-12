مسلسل سيد الناس حلقة 12، مشهد مؤثر لإنجي المقدم وفضيحة في انتظار أحمد فهيم

مسلسل سيد الناس حلقة 12 ، شهدت الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد أحداثا مثيرة.

الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بقيام رجال الجارحي “عمرو سعد” بخطف “فتحية” إنجي المقدم، قبل محاولة قتلها لشقيقه “مجدي” أحمد فهيم انتقامًا منه بعدما قتل جميع أسرته.

ويقوم عمرو سعد بحبس فتحية “إنجي المقدم” من جديد في منزل بعيد بعد خطفها وفي مشهد مؤثر لإنجي المقدم ظلت تصرخ بأعلي صوتها وتطلب من عمرو سعد أنه يطلق صراحها لكنه لم يهتم بأمرها.

وتتوالى الأحداث، وتحاول ابنة أحمد فهيم في مساوة ابن عمها “أدهم” نجل عمرو سعد بعد أزمته العاطفية وتقوم بإحتضانه حصن عفوي وفي هذخ اللحظة تقوم أحدي خدمات المنزل بتصوريهم وتخبر “اعتماد” زوجة أب عمرو سعد بما الذي جري وتطلب منها إرسال الصورة، لها لكي تتمكن في أمساك ذلة على نجل عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس حلقة 11

مسلسل سيد الناس حلقة 11، وكانت قد شهدت الحلقة 11 من مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، أحداثًا مثيرة.

ومن ضمن مفاجآت الحلقة، هو حل لغز المفتاح الذي تركه المعلم رشدي “خالد الصاوي” لأولاده ضمن الميراث، وظهر كمال أبو رية، بشخصية السواح وقال لأبناء المعلم رشدي عمرو سعد “الجارحي” وأحمد رزق “فتحي” وأحمد فهميم “مجدي” أن المفتاح الذي تركه لهم والدهم هو مفتاح خزنة في بنك بها ألماظ وقيمته 7 ملايين دولار، وأعطى السواح لأبناء رشدي المبلغ في المقابل حصل على المفتاح.

وضمن الأحداث المثيرة أيضًا هو ظهور “فتحية” من جديد إنجي المقدم، حيث إنها تستمر في مراقبة مجدي شقيق عمرو سعد لمحاولة قتله بعدما أحرق منزل أهلها بالكامل، وفي مشهد مثير تنتهي عنده الحلقة، تنزل فتيحة من التاكسي وفي يدها سكين بعدما رأت مجدي وزوجته وتنتهي الأحداث، ومن المتوقع أن تنقذ رجال الجارحي مجدي شقيقه بالحلقة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.