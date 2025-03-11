إلهام شاهين تعلق على جدل تشابه سيد الناس مع جعفر العمدة

مسلسل سيد الناس، علقت الفنانة إلهام شاهين على الاتهامات التي وجهت لمسلسل سيد الناس من قبل رواد السوشيال ميديا بتشابه أحداث العمل بمسلسل جعفر العمدة.

مسلسل سيد الناس

وقالت إلهام شاهين خلال حوارها مع فيتو: إنه ليس هناك أي تشابه مطلقا بين مسلسلي سيد الناس وجعفر العمدة، متابعة: جعفر العمدة كان راجل متجوز 4 ستات وعملهم جدول وبيتخانقوا عليه وبيدور على ابنه وهنا مفيش أي وجه شبه مطلقا، وأحداث سيد الناس ليس بها تعدد زوجات.

و أضافت:" سيد الناس قصتة تتناول مشكلات الميراث ومشاكل اجتماعية بين الأسرة الواحدة كما سلطت الضوء أيضا على مشكلات زوجة الأب وصراع الأشقاء، مشيرة إلى أن الخناقة على الثروة ومشاكل الميراث أن الأب لما مات ترك ثروة تؤدي إلى مشكلات كبيرة، لأنه بيتاجر في كل أنواع الممنوعات وابنائه هي التي تتحمل أخطائه.

مسلسل سيد الناس حلقة 11

مسلسل سيد الناس حلقة 11، وكانت قد شهدت الحلقة 11 من مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، أحداثا مثيرة

ومن ضمن مفاجآت الحلقة، هو حل لغز المفتاح الذي تركه المعلم رشدي “خالد الصاوي” لأولاده ضمن الميراث، وظهر كمال أبو رية، بشخصية السواح وقال لأبناء المعلم رشدي عمرو سعد “الجارحي” وأحمد رزق “فتحي” وأحمد فهميم “مجدي” أن المفتاح الذي تركه لهم والدهم هو مفتاح خزنة في بنك بها ألماظ وقيمته 7 مليون دلاور، وأعطي السواح لأبناء رشدي المبلغ في المقابل حصل علي المفتاح

وضمن الأحداث المثيرة أيضا هو ظهور “فتحية” من جديد إنجي المقدم، حيث أنها تستمر في مراقبة مجدي شقيق عمرو سعد لمحاولة قتله بعدما أحرق منزل أهلها بالكامل، وفي مشهد مثير تنتهي عنده الحلقة، تنزل فتيحة من التاكسي وفي يدها سكين بعدما رأت مجدي وزوجته وتنتهي الأحداث، ومن المتوقع أن تنقذ رجال الجارحي مجدي شقيقه بالحلقة القادمة

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهدت الحلقة 10 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، أحداثا مثيرة

مسلسل سيد الناس حلقة 10

وشهدت الحلقة 10 مواجهة نارية بين “الجارحي” عمرو سعد، واعتماد زوجة أبيه إلهام شاهين، وأخبرته أنه أكثر شخص تكرهه في حياتها بسبب أنه فُرض عليها مع والده رشدي، بالإضافة إلى أنها لا تعلم من هي أمه.

وتتوالى الأحداث، ويلبي الجارحي طلب ابنه بزيارته لفاروق الجباس أحمد زاهر، لكي يطلب له ابنته ميادة للزواج، وقام الجباس بإحراج عمرو سعد ورفض زواج ابنته من نجله

ي مشهد مؤثر بين أب ونجله، ذهب الجارحي لابنه وأخبره أن الجباس رفض فكرة زواجه من ميادة وطلب منه أن يضع كرامته أمامه قبل قلبه ولا يسمح لأحد أن يكسره.

ومن ضمن مفاجآت الحلقة، ظهرت فتحية في نهاية الأحداث، بعد هروبها من المستشفى بعد حيلتها في الجارحي ومحاولتها الانتحار.

وكانت قد شهدت الحلقة 9 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 9

وبدأت الحلقة بإنقاذ “الجارحي” عمرو سعد لإنجي المقدم بعدما حاولت الانتحار في الحلقة السابقة وذهب بها إلى المستشفى لإنقاذها، ولكنها تهرب في غيابه بعدما تلقى هاتفا من صديق الطويل يبلغه بأنه خطف شقيقته “علية” والتي تلعب دورها رنا رئيس.

وتتوالى الأحداث، ويذهب الجارحي لمكان صديق الطويل لينقذ شقيقته، وعند وصوله إلى هناك يبلغه صديق بأنه خطف علية، بسبب أن لديه عند والده المعلم رشدي 15 مليون دولار، ولكن يتمكن الجارحي من إنقاذ شقيقته بعدما ضرب جميع رجال صديق.

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