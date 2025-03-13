حريق هائل في عقار سكني وامتداده إلى شقق سكنية بمنفلوط (فيديو)

نشب حريق هائل منذ قليل، في عقار سكني وامتداده إلى شقق سكنية بمنفلوط، وسط حالات استغاثة من المواطنين بالحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد نشوب حريق في شارع البستان وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

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