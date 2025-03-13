الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل في عقار سكني وامتداده إلى شقق سكنية بمنفلوط (فيديو)

حريق هائل في عقار
حريق هائل في عقار سكني وامتداده إلى شقق سكنية بمنفلوط، فيتو

نشب حريق هائل منذ قليل، في عقار سكني وامتداده إلى شقق سكنية بمنفلوط، وسط حالات استغاثة من المواطنين بالحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد نشوب حريق في شارع البستان وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق هائل شقق سكنية بمنفلوط حريق منفلوط حريق أسيوط منفلوط الآن

مواد متعلقة

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش بـ 16 مليون جنيه

ضبط شخصين لإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية للنصب على المواطنين

ضبط عنصرين إجراميين لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

مقتل أخطر تاجر مخدرات فى سفاجا عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة 

سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو وريال مدريد يلجآن إلى ركلات الترجيح

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية