الخميس 13 مارس 2025
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"الإسكان" تعلن عن طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

تواصل وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة 6 أكتوبر قطعتي أرض بإيرادات مستهدفة 613.9 مليون جنيه وتضم أرض تجاري إداري بمساحة 1606 أمتار بسعر 20315 جنيها للمتر، وأرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102438 مترا بسعر 5675 جنيها للمتر. 

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترا بسعر 9590 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيها.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترا وبمدينة  العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

وانتهت الوزارة من تخصيص قطع اراضى ووحدات سكنية خلال العام المالي الحالي بإجمالي قيمة 2.8 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وباعت الوزارة قطع أراضِ بالدولار الأمريكي  بقيمة 38 مليون دولار بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي، بحسب المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

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