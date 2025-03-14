بسعر 15 ألف جنيه للمتر، طرح أراضى تجاري إداري وعمراني

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

وانتهت الوزارة من تخصيص قطع أراضي ووحدات سكنية خلال العام المالي الحالي بإجمالي قيمة 2.8 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وباعت الوزارة قطع أراضِ بالدولار الأمريكي بقيمة 38 مليون دولار بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي، بحسب المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

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