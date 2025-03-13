بعد مقتل “الروسي” في مسلسل الشرنقة، أبرز المعلومات عن الفنان أيمن الشيوي

مسلسلات رمضان 2025، تألق الفنان أيمن الشيوي في هذا الموسم الدرامي الرمضاني بشخصية الروسي في مسلسل الشرنقة، حيث قدم شخصية الروسي تاجر المخدرات المتخفي في شخصية الأستاذ الجامعي والذي لقي حتفه.

والفنان أيمن الشيوي، هو ممثل ومخرج مصري ولد في 23 يونيو 1965 بقرية إخطاب، مركز أجا، محافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة عام 1986، ثم حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج الدرامي عام 1993، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه، وللفنان أيمن الشيوي إسهامات فنية متعددة أبرزها مشاركته في فيلم همام في أمستردام حيث قدم شخصية الشاب الإسرائيلي المؤذي لشخصية همام (محمد هنيدي).

كما شارك في مسلسل الخواجة عبد القادر، ومسلسل شيخ العرب همام، وغيرها من الأعمال الأخرى، كما أنه عمل مخرجًا بالقناة الثانية والبرامج الثقافية بالتليفزيون المصري، وقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب عمله كمصور ومخرج للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات، وهو حاليا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي.

مسلسل الشرنقة الحلقة 14

ودارت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الشرنقة حول حازم ( أحمد داود) الذي كان يتأمل اسم يوسف بدوي ويشاهد صورة الروسي، وبينما كان ينظر إلى الصورة، فوجئ بالروسي يقف خلفه ويتحدث معه، مشيرًا إلى الشبه بينهما، وكاشفًا أنه كان يراقبه لفترة طويلة، وأنه كان يعلم بعمله مع الشرطة وأنه الذي أرسل البريد الإليكتروني لعمر.

كما اعترف الروسي بعدد من الحقائق التي تثبت تورطه في تجارة المخدرات، وقام بتهديد حازم بسلامة زوجته سلمى وابنته، لكن حازم كشف أن الحديث الذي دار بينهما كان مسجلًا بواسطة كاميرا مخفية في نضارة منحتها له الشرطة، وكان الضابط عمر يتابع كل ما يحدث، وعندما وصل الضابط عمر إلى المكان، هاجم الروسي حازم وهرب، متفاديًا القبض عليه.

لاحقًا، أبلغ الضابط عمر رؤساءه بالموقف، واعترف بأنه كان السبب في معرفة الروسي بمعلومات كثيرة عن حازم، لكنه وعد بإصلاح الأمر. وبناءً على ذلك، تقرر نشر هوية الروسي في كل مكان لتعقبه والقبض عليه.

على جانب آخر، تم الإشارة إلى أن صلاح بدوي، مساعد محسن مرجان، قد وقع في حب فاتن علام، وقرر الزواج منها لإنقاذها من مستنقع الدعارة، وبالفعل، تزوجها وكان يحبها بشدة، وفي وقت سابق، كان حازم قد حذر من أنه سيطيح بكل شيء إذا شعر بأنه خسر أمرًا كبيرًا.

وبسبب قلقه على سلامة سلمى، ذهب حازم إلى منزل فلان علام والتقط صورًا لها مع خادمتها وهما جثتان هامدتان، ثم أرسلها إلى صلاح أبو الفضل، مؤكدًا له أن هذه الخسارة ستكون كافية لدفعه لاتخاذ خطوة جذرية.

و بالفعل، قرر صلاح أبو الفضل الإبلاغ عن محسن مرجان وكشف كل تعاملاته المشبوهة، ومن جانبه، أدرك محسن أنه في مأزق، فاختار التعاون مع الشرطة مقابل تخفيف الأحكام عليه. وأرشدهم إلى موقع الروسي، وفي لحظة خروج الأخير من المنزل، وجد الروسي الشرطة في انتظاره بقيادة الضابط عمر.

حاول التفاوض معهم، مدعيًا أنه سيكون ذا فائدة كبيرة لهم من خلال تقديم معلومات مهمة عن شركائه، ولكن فجأة، أطلق أحد القناصين النار عليه، فأصيب برصاصة قاتلة في رأسه وهذا القناص هو أنور.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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