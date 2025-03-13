الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، 20 ساعة تصوير لغادة عبد الرازق في لوكيشن تصوير شباب امرأة

شباب امرأة، فيتو
شباب امرأة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تقضي الفنانة غادة عبد الرازق وأسرة مسلسل شباب امرأة ما يقرب من 20 ساعة يوميًّا داخل لوكيشن التصوير للانتهاء من جميع مشاهد لعمل قبل عرض الحلقة الأولى.

 

وتشهد أحداث مسلسل شباب امرأة بعض التغييرات على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث توجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتها عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

 

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنانة تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

 

وتواصل غادة عبد الرازق التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر، الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

 مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

 

فيلم شباب امرأة

 فيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبو سيف.

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