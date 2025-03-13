ضبط سائق حاول قتل شقيقه بسلاح ناري ببولاق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في ضبط المتهم بمحاولة الشروع في قتل شقيقه بسلاح ناري بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب خلاف مع المجني عليه على الميراث.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة حادثًا مؤسفًا، حيث أُصيب سائق بطلق ناري من سلاح خرطوش على يد شقيقه، وذلك نتيجة خلافات بينهما حول الميراث.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادثة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور، العقيد محمد الصغير، يفيد بإصابة سائق بطلق ناري على يد شقيقه.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، مع القوة المرافقة له إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سائق، يبلغ من العمر (35 عامًا)، قد أصيب بطلق ناري في قدمه من سلاح خرطوش على يد شقيقه البالغ من العمر (50 عامًا) بسبب خلافات بينهما حول الميراث، ثم فر هاربًا.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت بضبط المهم وبحوزتهم سلاح ناري المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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