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دمياط تحصل على المركزي الأول والتاسع بمسابقة الطباعة اليدوية على مستوى الجمهورية

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

حققت محافظة دمياط إنجازًا مميزًا في مسابقة الطباعة اليدوية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025.

 

الطالبة جنى جمال الشرقاوي تحصل على المركز الأول 

وحصلت الطالبة جنى جمال الشرقاوي من مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات بإدارة الروضة التعليمية على المركز الأول، بينما حصد الطالب زياد أشرف كمال من مدرسة التربية الفكرية بإدارة الزرقا التعليمية المركز التاسع. في إنجاز فني لافت. 

 

ياســر عمارة يؤكد فخره واعتزازه بهذا الإنجاز

وأعرب ياســر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مهنئًا الطلاب الفائزين ومشرفيهم والتوجيه العام للتربية الفنية بقيادة الدكتور عبد المنعم ربيع، كما تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف، أن هذا الفوز يؤكد اهتمام محافظة دمياط بالتربية الفنية، وحرصها على تنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

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