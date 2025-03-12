أتلتيكو وريال مدريد يلجأن للوقت الإضافي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، انتهى الوقت الأصلي من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بتقدم الأتلتي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة يلجأ الفريقان إلى أوقات إضافية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 2 / 1، ليصبح مجموع اللقائين التعادل 2/2.

تقدم فريق أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق كونور جالاجر، بعد هجمة سريعة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها رودريجو دي بول بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الدفاع من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة عن طريق كونور جالاجر بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

بعدها حاول لاعبو ريال مدريد ترتيب الصفوف سريعا بعد صدمة الهدف المبكر لصالح أتليتكو، وسيطر الفريق الملكي على مجريات الأمور قبل أن تتوقف المباراة لوجود مشاحنات بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.



وفي الدقيقة 22، أطلق جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 25، عاد جوليان ألفاريز وأطلق تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 36، كاد أتلتيكو مدريد يضاعف التقدم بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن لاعبو ريال مدريد من تشتيها بشكل جيد لتتهيأ أمام أقدام أنطوان جريزمان الذي سدد بشكل قوي تجاه المرمى تصدى له الحارس تيبو كورتوا، لتستمر المحاولات وينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أتلتيكو تفوقه وأهدر فرصة في الدقيقة 47 عن طريق جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة حرة لأتليتكو مدريد بالقرب من منطقة الجزاء، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كليمون لونجليه برأسية خطيرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 68، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد بعد تدخل عنيف على كيليان مبابي، تصدى لها فينيسيوس جونيور وسددها بغرابة خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 73، محاولة هجومية لريال مدريد بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوكاس فاسكيز برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بسهولة، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بهدف نظيف، ويلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية.

ويلتقي المتأهل من ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مع الفائز من لقاء آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينيجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

فيما تواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من لونين، فيران جونزاليس، ديفيد ألابا، كامافينجا، أردا جولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، جونزاليس، جاكوب، تشيما أندريس.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد تشكيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمونت لينجليه، رينيلدو ماندافا.

وسط الملعب: جوليانو سيميوني، رودريجو دي باول، بابلو باريوس، كونور جالاجير.

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

فيما تواجد بدلاء أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد كلا من خوان موسو، سيزار أزبيليكويتا، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، توماس ليمار، صامويل لينو، ناهويل مولينا، ريكيلمي، أكسيل فيتسل، جالان، لو نورماند، كوستيس.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد فوزه على مانشستر سيتي في مرحلة الملحق، في حين تأهل أتلتيكو مدريد بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

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