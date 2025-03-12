موقف مبابي، التشكيل المتوقع لديربي ريال مدريد وأتلتيكو في دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب ميتروبوليتانو لمتابعة ديربي العاصمة الاسبانية بين أتلتيكو ضد ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ16 انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وهناك شكوك حول جاهزية الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، لخوض المباراة أساسيا، بسبب معاناته من آلام في الكاحل، الأمر الذي قد يتسبب في إرباك تركيبة المدرب أنشيلوتي للمباراة.

موقف كيليان مبابي من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو



ووفقا لصحيفة ماركا: "لا يعد المهاجم الفرنسي مألوفا على ملعب أتلتيكو مدريد، إذ غاب عن مباراة الذهاب 1-1 بالليجا في سبتمبرالماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة".

ورغم ذلك وضعته الصحيفة الإسبانية، في التشكيل المتوقع لمباراة اليوم.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدي فالفيردي - راؤول أسينسيو - روديجر - ميندي.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جويس - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: جالان - لينجليه - خيمينيز - يورينتي.

الوسط: لينو - باريوس - دي باول - جوليانو.

الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.