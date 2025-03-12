أبرز المواقف التي شهدت انسحاب الأهلي أمام الزمالك في القمة، وهذه الأسباب

شهدت مباراة القمة 130 انسحاب النادي الأهلي وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ورفض النادي الأهلي خوض مباراته أمام الزمالك بطاقم تحكيم مصري، حيث أكد في بيان أصدره أمس قبل المباراة أنه لن يخوض المباراة إلا في وجود طاقم تحكيم أجنبي وهو الأمر الذي لم يتوافر ليرفض الذهاب للاستاد.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أبرز المواقف التي شهدت انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك مع توضيح اسباب كل موقف .

أبرز انسحابات الأهلي من مباريات القمة

وشهدت مباريات القمة انسحاب النادي الأهلي في 7 مناسبات سابقة بخلاف الانسحاب من القمة 130، حيث كان آخر انسحاب للأهلي من مباريات الزمالك في موسم 2003 / 2004.

موسم 1928-1929

كانت المرة الأولى التي تشهد خلالها الكرة المصرية انسحاب الأهلي والزمالك من بطولة كأس مصر، عندما اقتحمت الجماهير ملعب المباراة في الدقيقة 80، وكان الأهلي متقدما بهدف دون رد، وأدى اقتحام الجماهير الملعب إلى انسحاب الفريقين.

المرة الثانية موسم 1940-1941

حين رفض النادي الأهلي لعب مباراته مع الزمالك بعد تتويج الأبيض ببطولة الدوري، ولعب الزمالك وقتها مباراته مع السكة الحديد تعويضا عن غياب الأهلي.

انسحاب الأهلي والزمالك موسم 1942-1943

قرر الأهلي والزمالك الانسحاب وعدم خوض المباراة نهائي كأس مصر، وسافرا إلى فلسطين للمشاركة في مباراة ودية، وقرر الاتحاد إيقافهما، وتقاسم حينها الفريقان اللقب.

موسم 1965-1966 السابقة الأولي لـ مروان كنفاني

كان مروان كنفاني حارس الأهلي السابق أحد أسباب الانسحاب ضد الزمالك في الدوري الممتاز، بسبب اعتراضه على تسجيل الأبيض هدفا.

مما أدى إلى رفض الأهلي استكمال المباراة بعد حدوث شغب داخل أرضية الملعب.

موسم 1971-1972 كنفاني يعود من جديد

عاد مروان كنفاني، حارس الأهلي مرة أخرى بعدما تسبب من جديد في أزمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري العام ولنفس السبب وهو احتساب هدف لنادي الزمالك ليتكرر الشغب وينسحب الفريق الأحمر من المباراة.

موسم 2001

قرر النادي الأهلي الانسحاب أمام الزمالك من أول نسخ بطولة السوبر المصري، وذلك لاهتمام الأحمر خوض مبارياتة في المسابقات الإفريقية، والذي كان يسبب له وضيق الوقت، ولعب الزمالك أمام غزل المحلة ليتوج الأبيض باللقب بعد الفوز بنتيجة 2-1.

موسم 2003-2004

انسحاب الأهلي من أمام الزمالك في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، وجاءت أسباب الأهلي من الانسحاب أنه غير قادر على لعب المباراة بسبب عدم توافر عدد كبير من لاعبيه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر، منح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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