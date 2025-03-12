دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين أستون فيلا وبروج بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا ، انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا أمام ضيفه كلوب بروج بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب فيلا بارك، ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق أستون فيلا على مجريات الأمور مبكرا، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كيرياني ساب لاعب كلوب بروج في الدقيقة 16، ليكمل الفريق البلجيكي المباراة بـ10 لاعبين.

وانتهت مباراة الذهاب فى بلجيكا بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي أمام ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنجهام.

تشكيل أستون فيلا ضد كلوب بروج

يدخل فريق أستون فيلا مباراته أمام كلوب بروج بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش، كونسا، مينجز وماتسن. الوسط: ماكجين، كامارا وتيليمانس. الهجوم: راشفورد، روجرز وواتكينز.

تشكيل أستون فيلا، فيتو

أستون فيلا ضد كلوب بروج

ودخل أستون فيلا اللقاء بأفضلية واضحة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في بلجيكا، ما يمنحه فرصًا متعددة لحسم التأهل، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لضمان العبور إلى ربع النهائي.

ويعوّل الفريق الإنجليزي على عاملي الأرض والجمهور، خاصة أنه لم يتعرض لأي خسارة في آخر 15 مباراة خاضها على ملعب "فيلا بارك"، مما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الفريق البلجيكي. كما يراهن المدرب على تألق ماركو أسينسيو، الذي منذ انضمامه في فبراير 2025، سجل 5 أهداف في 7 مباريات، وكان له دور حاسم في سلسلة الانتصارات الأخيرة للفريق.على الجانب الآخر، يواجه كلوب بروج مهمة صعبة، حيث لم يحقق أي انتصار في 14 زيارة سابقة إلى الملاعب الإنجليزية، مكتفيًا بتعادلين مقابل 12 هزيمة. ويحتاج الفريق البلجيكي إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لقلب الطاولة والتأهل إلى الدور المقبل، مما يتطلب منه اللعب بأسلوب هجومي مع الحذر الدفاعي لتفادي استقبال أهداف قد تعقد مهمته.

كلوب بروج يسعى لتحقيق المفاجأة

المباراة تعد اختبارًا حاسمًا للفريقين، حيث يسعى أستون فيلا لمواصلة مشواره الأوروبي بثقة، بينما يطمح كلوب بروج إلى تحقيق مفاجأة غير متوقعة والعودة ببطاقة التأهل.

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