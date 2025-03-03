نجم كلوب بروج يتخلى عن منتخب بلجيكا من أجل عيون المغرب

كشفت تقارير إعلامية عن موقف النجم البلجيكي من أصول مغربية شمس الدين الطالبي، نجم كلوب بروج بشأن مستقبله الدولي.

وذكرت تقارير أن شمس الدين الطالبي الذي سطع نجمه مع كلوب بروج في الموسم الحالي وخاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قرر التخلي عن جنسيته الرياضية البلجيكية والدفاع مستقبلا عن منتخب بلده الأم المغرب.



وينتظر أن ينسج الطالبي (23 عاما) رسميا على منوال الكثير من النجوم الحاملين للجنسية المزدوجة والذين بدأوا مشوارهم الدولي مع منتخبات بلد الإقامة مثل إلياس بن صغير لاعب موناكو وأسامة الصحراوي لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، وأنس صلاح الدين مدافع روما الإيطالي.

وقالت مصادر قريبة من اللاعب إنه حسم اختياره باللعب دوليا لمنتخب أسود الأطلس إذ ينتظر أن يستجيب لدعوة المدرب وليد الركراكي الأسبوع المقبل قبل مواجهة المغرب مع كل من النيجر ثم تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

الطالبي يتألق مع بروج

وتألق شمس الدين الطالبي مع بروج في دوري أبطال أوروبا، وكان بالفعل نجم جولة الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي عندما قاد فريقه للفوز على أتالانتا الإيطالي والتأهل لدور الستة عشر.

وخلال مباراة الذهاب بين بروج وأتالانتا قدم اللاعب المغربي الأصل والبالغ من العمر 19 عاما تمريرة حاسمة في فوز فريقه (2 ـ 1) قبل أن ينتزع إعجاب كل المتابعين في مواجهة الإياب عندما سجل هدفين وقاد ناديه للفوز (3 ـ 1).

وفي المباراة ذاتها، حصل شمس الدين الطالبي الذي يستمر عقده مع كلوب بروج حتى يونيو 2027، على جائزة رجل المباراة.

ويعتبر المهاجم المغربي الأصل من أبرز اللاعبين المتخرجين من أكاديمية نادي بروج بعدما صعد للفريق الأول في موسم 2023 ـ 2024.

ولعب الطالبي مع منتخبات بلجيكا للشبان بداية من منتخب دون 17 عاما في 2021 حتى وصوله العام الماضي إلى منتخب الشباب.

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