أستون فيلا يقترب من إنجاز غائب في دوري أبطال أوروبا منذ 42 عاما

اقترب أستون فيلا الإنجليزي، من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا، لم يتحقق منذ 42 عاما، بعد فوزه على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1 مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي البطولة.

وقطع أستون فيلا خطوة واسعة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج ملعبه على كلوب بروج بثلاثية مقابل هدف، ليقترب من إنجاز لم يتحقق منذ 42 عاما عندما بلغ الفريق الإنجليزي ربع نهائي دوري الأبطال وودع وقتها على يد يوفنتوس الإيطالي.

وسبق أن توج أستون فيلا بلقب دوري الأبطال عام 1982 على حساب بايرن ميونخ الألماني.

حقق أستون فيلا الإنجليزي الفوز بنتيجة 3-1 من ملعب كلوب بروج البلجيكي، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار، قطع المدرب أوناي إيمري نصف الطريق نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار نتيجة مباراة الإياب في ملعب فيلا بارك في 12 مارس الجاري.

أستون فيلا يفوز على بروج في دوري أبطال أوروبا

وبدأ أستون فيلا المباراة بقوة بتسجيل هدف مبكر عبر ليون بايلي بعد مرور 3 دقائق من صافرة البداية، لكن ماكسيم دي كويبر عادل النتيجة للفريق البلجيكي بعد 9 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وانتهت معاناة أستون فيلا في الدقيقة 82، عندما سجل براندون ميشيل هدفًا عكسيًا في مرماه، ليتقدم الفريق الضيف 2-1.

وبعد 6 دقائق فقط، حصل أستون فيلا على ركلة جزاء حولها البديل ماركو أسينسيو إلى هدف ثالث في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإنجليزي 3-1.

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