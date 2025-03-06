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رياضة

ماركو أسينسيو أخطر بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ماركو أسينسيو، فيتو
ماركو أسينسيو، فيتو

يُعد الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، هو البديل الأكثر إحرازا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وخلال الفترات التي قضاها مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذي لم يسجل معه أي هدف في دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا، الذي خاض بقميصه مباراة واحدة في هذه البطولة، أحرز أسينسيو 10 أهداف بعد دخوله بديلا.

أسينسيو يتفوق على بنزيما ومولر

ويتقدم أسينسيو بفارق 3 أهداف عن كل من: توماس مولر، وكريم بنزيما، وأولي جونار سولسكاير.

ومن أهم الأهداف التي سجلها أسينسيو، بعد الدفع به كبديل، يبرز الهدف الذي أحرزه لريال مدريد خلال الفوز (4-2) على بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي موسم 2016-2017.

كما أحرز هدفا في شباك يوفنتوس، عندما انتصر الفريق الملكي (1-4) في نهائي تلك النسخة.

وسجل النجم الإسباني في شباك بايرن ميونخ أيضا، خلال فوز الميرينجي (1-2) في ذهاب نصف نهائي 2017-2018، وهز شباك تشيلسي كذلك، في ذهاب ربع نهائي موسم 2022-2023.

وجاء هدف أسينسيو الأخير بهذه الطريقة، الثلاثاء الماضي، في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه الفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (3-1).

ومنذ وصوله إلى أستون فيلا، خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخير، أحرز أسينسيو 5 أهداف، 2 منها في شباك تشيلسي، و2 أمام كارديف سيتي، بالإضافة لهدفه ضد كلوب بروج.

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