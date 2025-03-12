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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الريال وأتلتيكو
الريال وأتلتيكو

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو  في دوري أبطال أوروبا، يخوض فريق ريال مدريد مواجهة هامة أمام مضيفه أتليتكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

اليكم بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

وتقدم فيتو بثا مباشرا لـ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويلتقي المتأهل من ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مع الفائز من لقاء آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد ملعب المباراة "واندا ميتروبوليتانو" بتشكيل يقوده هجوميًا، الأرجنتيني جوليان الفاريز ويرافقه أنطوان جريزمان.

 

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينيجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

فيما تواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من لونين، فيران جونزاليس، ديفيد ألابا، كامافينجا، أردا جولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، جونزاليس، جاكوب، تشيما أندريس.

بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد تشكيل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمونت لينجليه، رينيلدو ماندافا.

وسط الملعب: جوليانو سيميوني، رودريجو دي باول، بابلو باريوس، كونور جالاجير.

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

فيما يتواجد بدلاء أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد كلا من خوان موسو، سيزار أزبيليكويتا، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، توماس ليمار، صامويل لينو، ناهويل مولينا، ريكيلمي، أكسيل فيتسل، جالان، لو نورماند، كوستيس.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد فوزه على مانشستر سيتي في مرحلة الملحق، في حين تأهل أتلتيكو مدريد بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

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