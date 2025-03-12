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صحة ومرأة

استشاري تغذية: الصيام يضبط السكر ويجدد الشباب

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي، فيتو

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه من الضروري معرفة الأهمية الطبية من الصيام وليس الأهمية الدينية فقط، متابعًا: "كلنا عارفين الصيام وأهميته الدينية، ومفيش حاجة ربنا حطها بدون هدف أو ترتيب".

 

الخلية البشرية عند الجوع

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه ببرنامج "رمضان كريم"، المذاع على القناة الثانية، "الخلية البشرية عند الجوع من مدة 16 إلى 18 ساعة لمدة 30 يوما لو كانت خلية عجوزة أو مريضة لن تتحمل الجوع فتتحلل وتموت".

 

وأكد: "اللي بيصوم صيام إسلامي بيجدد شبابه، صوموا تصحوا، ودي معلومة لازم الناس تعرفها، أنا بصوم عشان شكلي يصغر وصحتي تتحسن والتخلص من كل الخلايا المريضة والمصابة بأي مرض والعجوزة ولأسباب دينية يتكلم فيها شيوخ الدين، إنما مش بصوم عشان أعزم واتعزم طول الوقت".

 

العادات والتقاليد في رمضان

وأوضح أن العادات والتقاليد في رمضان جميلة ولكن يجب ألا نُبالغ في الأكل في رمضان، مؤكدًا أن من ليس لديه مرض يظهر في رمضان فالمعدة بيت الداء، فهي تحب التجانس وتكره الامتلاء وتحب الإنسان خفيف وتتذمر عندما يأكل الإنسان كثيرًا سواء مغص أو إمساك وغيرها، فالجهاز الهضمي يُعبر عن الاستياء من الأكل المُبالغ فيه.

 

استشاري تغذية: الهدف من الصيام ضبط السكر

ولفت إلي أن البعض يضع أطباق رئيسية كثيرة على مائدة الإفطار في رمضان، مع إن الطبق الرئيسي هو طبق واحد فقط، كما أن هناك عائدة سيئة بأنه إذا لم تحتوي السفرة على كل الأصناف سيذم الضيف في المضيف.

وأضاف “فهمي”: "رمضان كريم بس مش على الصحة، إحنا شعب كريم بطبعه بس مسرف في الأكل، فالهدر في كمية الأكل أكبر بكتير من كميات الأكل التي نأكلها".

وأوضح أن الهدف من الصيام هو ضبط السكر سواء قبل أو بعد الإفطار خصوصًا لمرضى السكر، لما المغرب يأذن علينا أو نكسر الصيام من خلال تذوق الأكل "معلقتين شوربة أو تمر أو عصير"، التمر له العديد من الفوائد، ويمكن كسر الصيام على تمرة إلى 3 تمرات، ويمكن وضع بعض اللبن وانتظار مدة 20 دقيقة وبعدها يتم تناول طعام الإفطار.
 

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