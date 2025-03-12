تقرير إسباني: باريس سان جيرمان حطم حلم محمد صلاح في الفوز بـ الكرة الذهبية

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن فرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد خروج فريقه من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

وبدأت "سبورت" تقريرها، بالإشارة إلى أن فريق لويس إنريكي حطم حلم محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وبعد المباراة، انفجر المهاجم بالبكاء بعد خروج الفريق الذي قاده إلى القمة مجددًا.

موضحة أنه ربما تكون هذه هي المباراة الأخيرة للمهاجم المصري في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم، ويبدو أن كل شيء يشير إلى أنه لا ينوي تجديده، حيث إنه من المقرر أن يغادر محمد صلاح ليفربول بنهاية الموسم، وفي ظل عدم وجود شيء مؤكد، إلا أنه حصل على عرض مُغرِ من الهلال السعودي وقد يصل راتبه إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى العرض المغري من الهلال السعودي، انضم برشلونة أيضًا إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح، والمستقبل المفتوح أثار كل أنواع الشائعات حول مصير المصري المحتمل بعد 30 يونيو.

وأفاد التقرير أنه بالنظر إلى الإحصائيات محمد صلاح يقدم أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى ليفربول، وبدا وكأنه ينافس على الكرة الذهبية، لكن توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا قلل من حظوظه.

وأكملت "سبورت" تقريرها، موضحة أن صلاح لم يكن في أفضل حالاته أمام باريس سان جيرمان، ونجح نونو مينديز في إيقاف خطورته الهجومية.

تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس

فيما وجهت صحيفة “ليكيب” الفرنسية صدمة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بتقييم سلبي بعد هزيمة الريدز أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقدم محمد صلاح أداء سلبيا في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه البرتغالي نونو مينديز، ا جعله غير قادر على إحداث أي تأثير هجومي يُذكر خلال اللقاء، ولم يسجل سوى في ركلات الترجيح.

ومنحت "ليكيب" محمد صلاح تقييم سلبي في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بحصوله على 4/10، وهي درجة سلبية منحَتها أيضًا لكل من ديوجو جوتا وريان جرافينبيرش، بينما كان فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي الأعلى تقييمًا في ليفربول بـ7/10.

على الجانب الآخر، حصل نونو مينديز على 8/10 بفضل أدائه الدفاعي القوي، بينما نال جيانلويجي دوناروما 9/10 بعد تصديه لركلتي جزاء، رغم فشله في التصدي لركلة محمد صلاح الوحيدة الناجحة من ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح فقد الكرة 31 مرة، وهو أعلى رقم بين لاعبي فريقه، كما فشل في استغلال الفرص الهجومية والمرتدات التي بدأها زملاؤه، مما جعله أحد أضعف العناصر خلال المباراة.

وأكدت "ليكيب" أن محمد صلاح لم يتمكن من التسجيل ضد باريس سان جيرمان في أي من مواجهاته السابقة في دوري أبطال أوروبا، مما يعكس صعوبة مواجهاته أمام الفريق الفرنسي في البطولة القارية.

كشف حساب محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا بعد توديع ليفربول للبطولة

وودع ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 1/1.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

خاض محمد صلاح 9 مباريات في المسابقة بعدد دقائق بلغ 808، وسجل 3 أهداف فقط بمعدل 0.34 هدف في المباراة الواحدة، وسدد على المرمى 29 مرة بمعدل 3.23 محاولة فقط في اللقاء الواحد.

وقدم صلاح 4 تمريرات حاسمة فقط هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، مع معدل تمريرات ناجحة بلغ 75.89%، كما أنه أضاع ركلة جزاء من أصل 2.

وكان محمد صلاح يأمل في رفع الكأس الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له أن قاد ليفربول للفوز باللقب في عام 2019، كما أنه وصل مع الفريق الإنجليزي إلى النهائي في مناسبتين (2018 و2022).

بيد أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح، خصوصا وأنه عانى من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه ظهير باريس سان جيرمان، اللاعب البرتغالي نونو مينديس.

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